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банки (6396) валюта (1653) НБУ (8350)

Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Новини БізнесЦензор Фінанси

нбу,нацбанк

Національний банк вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Нацбанк з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.

Уже з 27 липня Нацбанк дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну, все. А то вони вже ледь стримувались, щоб залити валютою пересічних. Тепер - назад до 26 грн за зелений. ))))
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05.09.2022 12:09 Відповісти
Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню Джерело: https://biz.censor.net/n3365143


Ну да покупают кое кто через свои банки у НБУ с золото-валютних запасов страни по 37 , а продают населению по 41,- да давайте больше продавайте , но что то курс не падает сколько бы не продавали , наверное потму,что вигодно иметь двойной курс и нажиаться на государстве 11% с оборода когда за это расплатится население и плевать им на разворовывание резервов и вообще на всю экономику когда экспортерам не выгодно продавать валюту стране по 37, так они еще хотели ввести 10% налог на покупку валюты при импорте, что бы увеличить еще больше разницу между фиксированным курсом и не фиксированным, что бы еще больше грабить страну. Да здравствует батальон Монако , как говориться кто на что учился кому война, акому отсрочка и мать родна.
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05.09.2022 13:25 Відповісти
Нагнетали валютную панику, теперь дали добро продажи , как вы уже *******, форс мажорами , заумными , шлягерами , дело в том что вы думаете людишки дурные, да нет цука, это вы хитросделанные ...
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05.09.2022 15:32 Відповісти
 
 