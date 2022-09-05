Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню
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Національний банк вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.
"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Нацбанк з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.
Уже з 27 липня Нацбанк дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.
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Ну да покупают кое кто через свои банки у НБУ с золото-валютних запасов страни по 37 , а продают населению по 41,- да давайте больше продавайте , но что то курс не падает сколько бы не продавали , наверное потму,что вигодно иметь двойной курс и нажиаться на государстве 11% с оборода когда за это расплатится население и плевать им на разворовывание резервов и вообще на всю экономику когда экспортерам не выгодно продавать валюту стране по 37, так они еще хотели ввести 10% налог на покупку валюты при импорте, что бы увеличить еще больше разницу между фиксированным курсом и не фиксированным, что бы еще больше грабить страну. Да здравствует батальон Монако , как говориться кто на что учился кому война, акому отсрочка и мать родна.