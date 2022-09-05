Єврооблігації України подешевшали за тиждень на 11%

Українські єврооблігації за третій тиждень після досягнення угоди щодо відстрочки виплат на два роки подешевшали в середньому на 11,4%, водночас найбільше падіння було зафіксовано за "короткими" паперами.

За даними Франкфуртської біржі, доларові єврооблігації з погашенням у 2024 році подешевшали на більше ніж 20% і котируються за ціною близько 25% номіналу (середня між ціною попиту та пропозиції), що знову підняло їхню прибутковість до погашення вище 100% річних, передає Інтефакс-Україна.



За даними Bloomberg, приблизно такою самою є ціна паперів з погашенням у 2025 році, що відповідає прибутковості близько 64%.



Доларові єврооблігації з погашенням у 2026-2030 роках котируються в діапазоні 20,2-21,5% номіналу, а їх поточні ставки становлять від 55,8% до 37,5% номіналу.



Ціна паперів з погашенням у 2031 році опустилася нижче 20%, а у 2035 та 2037 роках – нижче 19%, через що їх прибутковость зросла відповідно до 32,3% та 30,9-30,4% річних.



Щодо єврооблігацій у євро, то минулого тижня їх падіння було трохи меншим: папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 19,3% номіналу, у 2032 році – 18,4% номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 43,9% у першому випадку та 28,8% річних – у другому.



Подешевшали за минулий тиждень і ВВП-варранти – на 6,9% до 31,5% від умовної вартості.



Із урахуванням падіння минулого тижня котирування єврооблігацій України майже повернулися на рівень, який був до досягнення угоди про відстрочку.

Як повыдомлялося, 10 серпня Україна отримала згоду власників єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки.