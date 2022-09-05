Зеленський виступив проти контрольованого відключення Запорізької АЕС від мережі
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Президент Володимир не розглядає можливість відключення окупованої Запорізької АЕС, адже вона живить два регіони України.
Про це глава держави повідомив в інтерв’ю ABC News.
Він наголосив, що не розглядає контрольоване закриття станції для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими ЗАЕС забезпечує енергією два регіони України.
"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цими повідомленнями", – сказав Зеленський.
За його словами, російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як зброю у повномасштабній війні проти України.
"Вони окупували нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів, це найбільша небезпека в Європі. Це означає, що вони використовують ядерну зброю.
Військових не повинно бути. На території не повинно бути жодної військової техніки. І не повинно бути працівників АЕС, оточених людьми з вогнепальною зброєю", – заявив президент.
Як повідомлялося, у четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ під керівництвом Гроссі відвідала Запорізьку АЕС. За даними російських ЗМІ, візит на станцію тривав близько 4 годин, після чого більша частина представників організації покинула станцію. Після інспекції ЗАЕС Гроссі повідомив, що шість інспекторів залишаться там на кілька днів, а ще двоє залишаться там "на постійній основі".
Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.
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