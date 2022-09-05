Зеленський виступив проти контрольованого відключення Запорізької АЕС від мережі

Президент Володимир не розглядає можливість відключення окупованої Запорізької АЕС, адже вона живить два регіони України.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю ABC News.

Він наголосив, що не розглядає контрольоване закриття станції для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими ЗАЕС забезпечує енергією два регіони України.



"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цими повідомленнями", – сказав Зеленський.

За його словами, російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як зброю у повномасштабній війні проти України.

"Вони окупували нашу атомну станцію, шість блоків. Найбільшу в Європі. Це означає шість Чорнобилів, це найбільша небезпека в Європі. Це означає, що вони використовують ядерну зброю.

Військових не повинно бути. На території не повинно бути жодної військової техніки. І не повинно бути працівників АЕС, оточених людьми з вогнепальною зброєю", – заявив президент.

Як повідомлялося, у четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ під керівництвом Гроссі відвідала Запорізьку АЕС. За даними російських ЗМІ, візит на станцію тривав близько 4 годин, після чого більша частина представників організації покинула станцію. Після інспекції ЗАЕС Гроссі повідомив, що шість інспекторів залишаться там на кілька днів, а ще двоє залишаться там "на постійній основі".

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.