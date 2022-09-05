Єврокомісія готується обмежити ціни на російський газ, – ЗМІ

Європейська комісія визначила два можливі інструменти для обмеження оптових цін на газ у відповідь на скорочення поставок російського газу до Європи.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на відповідний розроблений документ.



Його обговорюватимуть на семінарі представників ЄС 7 вересня, а також під час позачергової зустрічі міністрів енергетики блоку 9 вересня.



Документ окреслює два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ у разі подальших перебоїв або навіть повного припинення поставок із Росії.



Перший включатиме обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий – створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, які називають "червоними зонами".



У документі йдеться, що обидва інструменти мають свої плюси та мінуси і не виключають один одного. Однак він визнає, що створення регіональних цінових зон є більш складним для реалізації завданням та "вимагатиме значної регулятивної та технічної комплексної підготовки".

Водночас, критики ставляться скептично до ідеї обмеження цін, оскільки вона стане марною, якщо експорт російського газу до Європи впаде до нуля.

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.