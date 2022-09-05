Швейцарія планує припинити обмін даними з Росією про банківські рахунки росіян

Швейцарія має намір припинити надавати Росії дані про активи росіян у швейцарських банках.

Про це повідомляє видання finews.com.



Після того, як відповідні комітети Національної ради (Nationalrat) і Ради кантонів (Staenderat) схвалили такий захід, справа – за Федеральною радою Швейцарії, яка, як очікується, ухвалить остаточне рішення у вересні.



Автоматичний режим обміну банківською інформацією між Швейцарією та РФ існує з 2018 року.



Такі країни, як Німеччина, Австрія та Великобританія вже припинили обмін банківськими даними з Росією.