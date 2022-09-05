Євро подешевшав щодо долара до 20-річного мінімуму, фунт стерлінгів – до мінімуму з 1985 року

Євро різко дешевшає у парі з доларом на торгах у понеділок на тлі посилення енергетичної кризи в регіоні та побоювань рецесії; курс фунта стерлінгів щодо американської валюти впав до мінімуму з 1985 року.

Як пише The Wall Street Journal, пара євро/долар на 9:00 за київським часом торгувався на рівні $0,9896 порівняно з $0,9957 на закриття ринку у п'ятницю. Раніше під час сесії курс євро опускався до $0,9881, що є мінімум із грудня 2002 року, передає Інтерфакс-Україна.



Фунт стерлінгів подешевшав до мінімальних за 37 років $1,1443 порівняно з $1,1512 у п'ятницю. Експерти не виключають падіння курсу фунта до паритету в парі з доларом, чого не було упродовж 200 років від початку валютних торгів.



Ослаблення фунта стерлінгів обумовлено погіршенням економічної ситуації у Великій Британії у зв'язку зі стрибком цін на енергоносії. Ситуацію посилює невизначеність щодо політики майбутнього прем'єр-міністра, а також нездатність Банку Англії взяти під контроль інфляцію.



"Економічні проблеми, з якими стикається британська економіка, є найскладнішими на нашій пам'яті", – зазначає головний інвестиційний директор BlueBay Asset Management Марк Даудінг.



Експерти Goldman Sachs очікують, що інфляція у Великій Британії досягне 22% наступного року через підвищення вартості енергоресурсів, прогнозуючи падіння економіки в цьому випадку на 3,4%.



На думку Даудінга, курс фунта опуститься до паритетного рівня в парі з доларом наступного року. Фунт ніколи не коштував менше $1 за всю історію торгів, проте опускався до $1,05 у 1985 році.



Послабленню євро, тим часом, сприяє поглиблення енергетичної кризи на тлі зупинення постачання російського газу газопроводом "Північний потік".



Курс долара до японської єни піднявся до 140,39 єни проти 140,20 єни у п'ятницю.