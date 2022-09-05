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Новини Енергетика
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Денис Шмигаль (1154) Шольц Олаф (43) Запорізька АЕС (283) атака на ЗАЕС (47)

Шмигаль запропонував Шольцу направити на Запорізьку АЕС спецмісію Євросоюзу та ООН

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шмигаль,шольц

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з канцлером Німеччини у Берліні Олафом Шольцем у Берліні виступив за пропозицію направити на Запорізьку АЕС спеціальну місію ЄС та ООН.

Про це він повідомив у Twitter за результатами зустрічі.

Також сторони обговорювали посилення обороноздатності та подальшу підтримку України.

"Посилення обороноздатності та подальшу всебічну підтримку України обговорили з канцлером Олафом Шольцем. На порядку денному енергетична безпека Європи. Запропонував направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН. Упевнився, що Німеччина надійний і послідовний партнер України", – зазначив глава українського уряду.

Крім того, Шмигаль подякував Шольцу за ініціативу організувати конференцію відновлення у Берліні в жовтні.

"Працюємо над практичними кроками, які допоможуть розпочати відбудову якнайшвидше. За підтримки Німеччини 🇩прагнемо посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями", – підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, у четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ під керівництвом Гроссі відвідала Запорізьку АЕС. За даними російських ЗМІ, візит на станцію тривав близько 4 годин, після чого більша частина представників організації покинула станцію. Після інспекції ЗАЕС Гроссі повідомив, що шість інспекторів залишаться там на кілька днів, а ще двоє залишаться там "на постійній основі".

Автор: Юлiя Недашківська
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