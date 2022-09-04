У Польщі зараз працює більше 1 мільйона українців, – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що зараз у Польщі працює понад 1 млн українців.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально в суботу, 3 вересня, передає Європейська правда з посиланням на "Польське радіо".

Моравецького запитали, зокрема, про державну допомогу біженцям.

"Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 млн осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати", – сказав Моравецький.

Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Путіна.

Раніше повідомлялося, що з початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 млн прибулих з України.

До того польські роботодавці повідомляли про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.