Із портів Великої Одеси вийшов найбільший з початку "зернової ініціативи" караван суден

Із портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" – 5, а з порту "Одеси" – 2.

Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".