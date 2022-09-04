Німеччина виділить Україні 200 мільйонів євро на підтримку внутрішніх переселенців
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Німеччина оголосила про виділення 200 млн євро Україні на програми підтримки внутрішніх переселенців.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі в Берліні з федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце.
"Запропонував частину цієї допомоги спрямувати також на гранти ВПО для започаткування власної справи, зокрема в межах урядової програми "єРобота". Наша команда готова опрацювати це питання з німецькою стороною", – зазначив Шмигаль.
Також обговорювалася реалізація Плану відновлення України. Федеральна міністерка зазначила, що бачить перспективу відновлення через використання потенціалу громад. Німеччина відіграла дуже важливу роль в успішній реформі децентралізації.
"Був радий почути від пані Шульце, що Німеччина стоятиме поряд з Україною стільки, скільки наша держава цього потребуватиме", – зазначив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро.
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