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кордон (821) вантажі (1135) Польща (2021)

Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною через черги, – Мінінфраструктури

Новини БізнесЦензор Транспорт

фура,грузовик

Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 (!) кілометрів. Це точно не ті рекорди, яких нам зараз не вистачає. Водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід", – написав Найєм.

Він заначив, що робота прикордонної та митної служб за останні чотири місяці стала ефективнішою, головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів – максимум.

"Я бачу це по показниках наших моніторингових груп – кількість працівників обох служб збільшилась майже у 1,5 рази; середній час проходження одного авто через наші служби зменшився до 10-15 хвилин. До того ж відбуваються точкові реконструкції самих пунктів пропуску. Наші служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня. Але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці", – зазначив Найєм.

Головню причиною черг на кордоні він назвав низьку ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль

"Про це знають не лише перевізники, а й представники тих самих контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її тільки погіршуємо. Із початку повномасштабного вторгнення росії фітосанітарний і ветеринарний контроль на польському кордоні уповільнився в кілька разів", – додав Найєм.

Як рішення проблеми він зппропонував збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб. 

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+9
Не треба гнати на поляків - це не них напала паРаша тому що вони свою армію грабували три роки.
Армію Польщі президент з своїм оточенням не грабував, тому поляки цілком адекватні хлопці
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04.09.2022 18:04
+6
Їздив забирати у Польщу зі шпиталю пораненого , так як поляки працюють - нашим повчитися ; українську митницю проходили 12 годин , польську менше години , на моїх очах авто яке у них викликало підозру повернули на повторний огляд вже після проходження митного контролю на виїзді з митниці ( цілком мають право - для того вона митниця ) для решти авто додатковий огляд проблем не створює. При цьому на польському боці жодного лишнього працівника - всі при ділі . Наші нікого не повертали і додатково не оглядали - питання - чому тоді 12 годин тримають ? Зате шість чоловік три години на лавці ніжками протеліпали аж надоїли а ще двоє без упину з чайником туди сюди бігали (( Поверталися додому - та сама картина , черга на українському боці . Чомусь здається що не в поляках проблема ((
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04.09.2022 22:19
+4
Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повинен не плакатись, а спільно працювати з представниками тих самих контролюючих органів.
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04.09.2022 21:14
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Поляки почали контролювати вміст фур у яких можуть бути рф-ські товари? Ай-ай-ай... . якіж вони люті Украінофоби. Це зрада. (Сарказм)
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04.09.2022 16:11 Відповісти
Поляки понимают как тут выдают сан паспорта и прочие контролирующие документы, и решили самим тщательно проверять.
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04.09.2022 17:09 Відповісти
Та нехай собі перевіряють. Але штат працівників на таможні поляки могли би збільшити, щоби не утворювати тромби на транспортних артеріях.
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04.09.2022 20:24 Відповісти
Ти прочитав одну точку зору і повірив чиновнику, що вина поляків? Інформаційна гігієна, зваженість точок зору, чув про таке??? А сам миницю перетинав? Наші митники робили черги ще до війни, у нас так принято, з людьми як із скотом.
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05.09.2022 00:09 Відповісти
І довійни, і під час війни на кордоні поляки працювали і працюють повільніше українців, особливо, на в'їзд до Польші. Факт.
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05.09.2022 10:08 Відповісти
а оплачивать штат ты будешь?
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05.09.2022 00:26 Відповісти
О, еще одно новозарегистрировавшееся касабо-рашисто после 23 февраля 2022.
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05.09.2022 01:18 Відповісти
Не треба гнати на поляків - це не них напала паРаша тому що вони свою армію грабували три роки.
Армію Польщі президент з своїм оточенням не грабував, тому поляки цілком адекватні хлопці
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04.09.2022 18:04 Відповісти
Грабували армію не три роки, а тридцять. Всі потужні розбудовники і померлі і нині живі. І "Червоний директор", і "Бджіловод", найбільше добивали при двічі не судимому сину поліцая "Прахвесорі" януковичі. При "сивочолому мудрому гетмані" трошки меньше, але і там випадків багато, той же МАЗ який збирався на Богдані. Ну а з середини 2019 року то вже як кажуть "повний беспредел" почався. А як вфйна почалася, десятки тонн вкраденної " слугами" гуманітарки та "волонтерки". Армія жива навпаки владі, тільки за народною підтримкою небайдужих.
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05.09.2022 10:08 Відповісти
Не треба на Пороха гнати - він армію починав по суті з нуля.
Білорусь тоді була на стороні України, тому МАЗ який збирався на Богдані
то ні про що. Зараз він за свої кровні грощі віддає ЗСУ озброєння і обладнання,
про ППО для Київа вже мовчу. Ти скільки своїх грошей перерахував на потреби ЗСУ .
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05.09.2022 10:13 Відповісти
Кілька десятків тисяч гривень особисто своїх+ волонтерська робота. І тикати не треба, я з ботами гусей не пас. А пишу про те що знаю. А Білорусь після 1994 року ніколи не була союзником Укрвїни. Зміни методичку, аба поміняй прапорець, бо задам 2 питяння і виявится що ти не в ЗША.
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05.09.2022 10:22 Відповісти
Тобі до Пороха як до Київа рачки. З зефілами тільки на ти.
Ти ще унітаз постав з смайликів, прапорець можеш собі поставити знаєш куди ?
Улібайся )))
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05.09.2022 10:34 Відповісти
При чому я до пороха і до тебе, кожен дає по совісті і можливості, ти взагалі нічого не дав, бо бідний. Ти бот, відпрацьовуешь гроші. Я підприемиць і займаюсь цим не один десяток років. В тебе завдання на сьогодні акцентувати увагу на період розкрадання армії з 2019 року, а я кажу що армію почали розкрадати ще з 1992 року, святих і безсрібників не було. А оскільки мій IQ значно вище твойого, то заперечити ти нічого не можешь, крім хамства.
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05.09.2022 10:42 Відповісти
Нема більш глупих людей як ті хто стверджують який в них високий IQ (хоч правильно написав)
Пишу безкоштовно, тому що бачу що Порох це єдиний хто практично приблизив Україну до ЄС,
на відміну від Ющенка який багато говорив. Гумор тобі для улібнісь :
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05.09.2022 10:55 Відповісти
Гривень 300 вже за сьогодні підняв? Ідешь к успеху чи за GIF-ку більше платять?
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05.09.2022 11:01 Відповісти
Знаєш розцінки, то мабуть і твій бізнес.
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05.09.2022 12:02 Відповісти
Сумно з вами, хто вас вчить тільки, чи набирають кого попало? За 6 речень ти зізнався що : 1) бот під проксі , 2) на армію не пожертвував ні копійки, 3) коли немає знань та аргументів починаешь хамити, 4) відпрацьовуешь вказані теми на цьому заробляєшь. З такою організацією вам наступні вибори не виграти, навідь про другий тур не треба мріяти
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05.09.2022 13:35 Відповісти
Діти сонця завжди посміхаються.
Скажу так - як що людина дебіл, то і висновки в неї як правило дебільні.
Адйоз, маю надію не побачити знову твої купи.
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05.09.2022 16:14 Відповісти
Ну як що немає аргументів і більше не має чого сказати , то тільки хамити. Це теж тест, який ти не пройшов. Людина з розумом би промовчала, а ти уперто бажаешь що б твоє слово було останнім а негативна реакція на смайл вказує на деякі психічні проблеми.
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05.09.2022 16:32 Відповісти
Зразу видно, що в практичному житті ви з "адекватними" польськими хлопцями не зустрічалися))))
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05.09.2022 10:10 Відповісти
З поляками достатьно зустрічався, як що людина не бик і не бикує, то спільну мову може
без проблем знайти завжди з поляком.
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05.09.2022 10:15 Відповісти
З ким треба з поляків, з тим і зустрічався, жалітися і волати на всю країну які поляки погані це совкодрочерство і кацапізм.
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05.09.2022 10:20 Відповісти
Водій бусика, який возить людей, і який окрім документів взагалі не возить передачі, розсказував, що його машину поляки перевіряли 5 годин... заставили навіть обшивку салона знімати.

Звісно ж, нічого не знійшли, і пропустили.
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04.09.2022 18:24 Відповісти
Їздив забирати у Польщу зі шпиталю пораненого , так як поляки працюють - нашим повчитися ; українську митницю проходили 12 годин , польську менше години , на моїх очах авто яке у них викликало підозру повернули на повторний огляд вже після проходження митного контролю на виїзді з митниці ( цілком мають право - для того вона митниця ) для решти авто додатковий огляд проблем не створює. При цьому на польському боці жодного лишнього працівника - всі при ділі . Наші нікого не повертали і додатково не оглядали - питання - чому тоді 12 годин тримають ? Зате шість чоловік три години на лавці ніжками протеліпали аж надоїли а ще двоє без упину з чайником туди сюди бігали (( Поверталися додому - та сама картина , черга на українському боці . Чомусь здається що не в поляках проблема ((
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04.09.2022 22:19 Відповісти
Можу лише підтвердити, наші так і працюють: одного прийняв - закрився на перекур, другого прийняв, закрився на чаювання. Сам був свідком і бачив цю огидну роботу
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05.09.2022 00:12 Відповісти
Не "українську митницю", а україно-польський кордон переходив 12 годин, це саме те, про що написана стаття. Іксперди, мля, прости Господи...
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05.09.2022 10:15 Відповісти
Квітневий експерт (( кордон я переходив одну секунду , як і перевірку прикордонників - 5 хв , у черзі на митницю простовбичив 12 годин , так що закрий свою "експертну" пельку і більше не роззявляй , бо читати гидко те що ти там шкрябаєш думаючи що дуже вумний ((
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05.09.2022 16:39 Відповісти
Рафік крайнєй стєпені неувіновнік! Винний, як завжди, хтось інший! Журналізд, журналізд, журналізд... але з 2019р спочатку Оборонпром, потім зненацька міністерство інфраструктури!

Цікаво, а що ж в країні змінилося в 2019, що кухарки полізли керувати країною? (питання ріторічне)
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04.09.2022 18:30 Відповісти
Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повинен не плакатись, а спільно працювати з представниками тих самих контролюючих органів.
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04.09.2022 21:14 Відповісти
Зробіть всім послугу і не коментуйте те в чому взагалі не розбираєтесь
Наші стали працювати набагато швидше а у поляків один працівник на фіто контролі і один на вет контролі і вони працюють з 9 до 18. А митниця накопичує вантажні машини 24/7, протиріч не бачите?
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04.09.2022 23:01 Відповісти
Тут здебільшого пишуть ті, хто не перетинали українсько-польський кордон, особливо, з товаром... і ті, хто вірить в гуманну, професійну, чесну і свідому "Європу")))))
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05.09.2022 10:13 Відповісти
Це зелена влада всі їм щось винні . Є проблема пробуйте її рішати а не плакатись що Європа така -сяка. Як ще Порошенка сюди не приплели.
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05.09.2022 11:45 Відповісти
середній час проходження одного авто через наші служби зменшився до 10-15 хвилин Джерело: https://biz.censor.net/n3365020""

A potribno zmenshyty seredniy chas na tyzhden.
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05.09.2022 11:51 Відповісти
для кого ці казочки?

хто сам їздив через польський кордон, знає, як працюють поляки і як маються х...ею наші митники
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05.09.2022 12:14 Відповісти
 
 