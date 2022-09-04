Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною через черги, – Мінінфраструктури
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Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.
Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 (!) кілометрів. Це точно не ті рекорди, яких нам зараз не вистачає. Водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід", – написав Найєм.
Він заначив, що робота прикордонної та митної служб за останні чотири місяці стала ефективнішою, головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів – максимум.
"Я бачу це по показниках наших моніторингових груп – кількість працівників обох служб збільшилась майже у 1,5 рази; середній час проходження одного авто через наші служби зменшився до 10-15 хвилин. До того ж відбуваються точкові реконструкції самих пунктів пропуску. Наші служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня. Але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці", – зазначив Найєм.
Головню причиною черг на кордоні він назвав низьку ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль
"Про це знають не лише перевізники, а й представники тих самих контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її тільки погіршуємо. Із початку повномасштабного вторгнення росії фітосанітарний і ветеринарний контроль на польському кордоні уповільнився в кілька разів", – додав Найєм.
Як рішення проблеми він зппропонував збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб.
Будь ласка, зачекайте...
Армію Польщі президент з своїм оточенням не грабував, тому поляки цілком адекватні хлопці
Білорусь тоді була на стороні України, тому МАЗ який збирався на Богдані
то ні про що. Зараз він за свої кровні грощі віддає ЗСУ озброєння і обладнання,
про ППО для Київа вже мовчу. Ти скільки своїх грошей перерахував на потреби ЗСУ .
Ти ще унітаз постав з смайликів, прапорець можеш собі поставити знаєш куди ?
Улібайся )))
Пишу безкоштовно, тому що бачу що Порох це єдиний хто практично приблизив Україну до ЄС,
на відміну від Ющенка який багато говорив. Гумор тобі для улібнісь :
Скажу так - як що людина дебіл, то і висновки в неї як правило дебільні.
Адйоз, маю надію не побачити знову твої купи.
без проблем знайти завжди з поляком.
Звісно ж, нічого не знійшли, і пропустили.
Цікаво, а що ж в країні змінилося в 2019, що кухарки полізли керувати країною? (питання ріторічне)
Наші стали працювати набагато швидше а у поляків один працівник на фіто контролі і один на вет контролі і вони працюють з 9 до 18. А митниця накопичує вантажні машини 24/7, протиріч не бачите?
A potribno zmenshyty seredniy chas na tyzhden.
хто сам їздив через польський кордон, знає, як працюють поляки і як маються х...ею наші митники