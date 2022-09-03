Гостомель через війну пошкоджений майже на 40%, – голова ОВА
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Місто Гостомель на Київщині унаслідок дій російської армії було пошкоджено майже на 40%.
Про цеі повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Гостомель – місто-герой, що взяло на себе одинв з перших ударів рашистів. Селище пошкоджене на близько 40%. Сьогодні тут провів робочу нараду щодо відновлення пошкоджених об'єктів. Обговорили завдання й хід відбудови житла та ліквідації інших наслідків війни. Триматиму процес на контролі, аби все відбувалось швидше та при цьому якісно", – написав Кулеба.
Раніше повіомлялося, що внаслідок війни місту Гостомель на Київщині завдано російськими військами збитків на 9.5 млрд грн, або майже $343 млн. Ця сума не враховує збитки, завдані під час війни аеропорту "Антонов", який знаходиться у no-fly zone.
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У червні Київська обласна рада ухвалила програму "Нова оселя» про викуп для постраждалих від окупації 2 тисячі квартир та зпорудження 560 будвіель за програмою «Відновлення приватних будинків». По «Новій оселі» влада звернулася до забудовників надати квартири. Поки що ніхто не надав. Із 560 приватних будинків (усього зруйновано 4835) відремонтовано 4-ри у Згурівські громаді.
Схоже, обидві програмі уже можна класти в архів як нереалізовані. Загальна вартість програм 4,5 мільярди гривень. Принаймні половину цієї суми мав надати Кабмін з центрального бюджету. На сьогодні грошей немає. І навряд чи будуть вони завтра.
Що робить голова КОДА Кулеба? Правильно, знаходить 150 мільйонів гривень у резервному фонті з яких 100 направляє на дороги. Владі по цимбалам, що 11 300 родинам ніде жити. Зате до зруйнованих хат влада для людей зробить гарну дорогу. https://t.me/VVgorkovenko