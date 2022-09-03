Із початку повномасштабної війни до Польщі виїхали 6 мільйонів українців

Із початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 млн прибулих з України.

Про це йдеться у повідомленні Польської прикордонної служби, передає Європейська правда.

Так, 1 вересня кордон із Польщею перетнули 22,2 тис. осіб. У зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тис. людей.

Це продовжило тенденцію останніх кількох тижнів: у середньому щодня повертається більше людей, ніж їде.

Усього з початку війни 24 лютого в Україну з Польщі в'їхало 4,2 млн людей. За даними влади, більшість із них були громадянами України.

Раніше повідомлялося, що, відповідно до нових, спрощених правил, польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.