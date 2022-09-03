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"Газпром" збільшив транзит газу через Україну після зупинки "Північного потоку"

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ,рф

Російський "Газпром" заявив, що в суботу поставить до Європи через Україну 42,7 млн кубометрів природного газу. Днем раніше компанія транспортувала 41,3 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося за кілька годин після того, як "Газпром" заявив, що зупиняє газопровід "Північний потік" на невизначений термін через витік мастила та необхідність ремонту.

Водночас, як зазначає видання, збільшення експорту газу через Україну все одно недостатньо для компенсації очікуваних поставок "Північним потоком".

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило несправності. Газопровід не працюватиме без їх усунення, наголосили у "Газпромі". 

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Начало доходить, что лавочка закрывается. Пред смертью не надышишься.
ЕС переживет зиму нормально. Откажется от страны-террориста услуг полностью.
Будут рашисты на Китай работать, только уже за копейки.
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03.09.2022 21:09 Відповісти
Сподіваюсь скоро цей транзит зовсім припиниться, бо за кожний куб газу, який прокачується в ЄС в тому числі через Україну, РФ отримує кошти, якими оплачує вбивство українців... отож кошти які отримує навіть наша держава за транзит, це кроваві кошти, які сплачують наші воїни своїми життями на сході...
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04.09.2022 10:43 Відповісти
Как и 500 лет назад - бусы рулят.
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04.09.2022 17:08 Відповісти
У меня какой-то диссонанс, Украина, вроде бы воюет с расией, а тут на лицо товарно- денежные отношения, это ***** ,как
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04.09.2022 19:38 Відповісти
и никто не попадает в трубу. Хотели бы азовцев вернуть, раз два в заложники взяли бы трубу. цырк
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05.09.2022 00:07 Відповісти
 
 