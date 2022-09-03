Уряд схвалив законопроєкт про новий Митний тариф

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про новий Митний тариф, який відповідатиме вимогам Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

Про це повідомив глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Головною метою проєкту закону є перехід з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року, який вже використовують основні торговельні партнери України.

За словами нардепа, суть змін полягає в:

об’єднанні по окремих позиціях декількох кодів в один задля уникнення ручного маніпулювання ними у разі відмінних ставок мита;

деталізації одного коду у декілька, де це має суттєве значення для більш точної класифікації товару;

виключенні з Митного тарифу товарів, що вже не використовуються у міжнародній торгівлі;

доповненні Митного тарифу новими видами товарів, що почали вироблятися після 2017 року;

усуненні розбіжностей з нашими партнерами у товарних кодах під час митного оформлення, забезпечення гармонізації митної статистики.

Водночас Гетманцев наголосив, що ставки ввізного мита на товари – не змінюються.

"Чекаємо на якомога швидше подання законопроєкту до Верховної Ради. Його оперативне прийняття важливо у світлі початку роботи з 1 жовтня "митного безвізу" з ЄС", – зазначив він.

Як повідомлялося, 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.