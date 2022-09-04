Український засновник OnlyFans отримав $500 мільйонів дивідендів за два роки

Користувачі платформи OnlyFans, яка відома тим, що розміщує контент для дорослих, сумарно отримали майже $4 млрд у 2021 році.

Про це повідомляє AIN.

Зазначається, що занована в 2016 році платформа отримала різке зростання кількості користувачів під час пандемії. У 2021 році кількість користувачів зросла на 128% порівняно з попереднім роком, а кількість творців зросла на 34%. Наразі OnlyFans налічує 220 млн користувачів та понад 2 млн творців контенту по всьому світу.

Загалом доходи творців більш ніж удвічі перевищили показники попереднього 2020 року, а OnlyFans бере 20% комісії з усіх платежів, зроблених творцями контенту.

Власнику OnlyFans та вихідцю з України Леоніду Радвінському платформа заплатила $500 млн, з яких $284 млн – дивіденди за 2021 рік.

Ці показники свідчать, що OnlyFans зміг без проблем пройти досить важкий для сервісу 2021 рік, за який платформа декілька разів змушена була міняти власні правила та ризикувала бути відключеною від платіжних систем.

Так, улітку 2021 року 102 члени Конгресу США звернулися до Міністерства юстиції з вимогою розслідувати роботу сервісу OnlyFans, звинувачуючи сервіс в розміщенні дитячого порнографічного контенту. Тоді ж конгресмени звернулися до платіжних систем з закликом фактично відключити сервіс від них.

Під тиском конгресменів та платіжних систем OnlyFans вирішив заборонити відверто сексуальний та порнографічний контент. Але через негативну реакцію користувачів OnlyFans знову змінив свою політику буквально через тиждень.

На фоні скандалів, та для розділення еротичного та звичайного контенту (так, платформою OnlyFans користуються також артисти, музиканти, блогери та художники) у 2021 році був запущений новий сервіс – OFTV. Його показники поки не відомі.