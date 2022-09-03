Для збільшення частки експорту у ВВП необхідно змінити його структуру, – Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує заявлену урядом мету підвищити частку експорту у ВВП з довоєнних 35% до 50% і більше, проте наголошує на необхідності зміни структури експорту та економіки для досягнення цієї мети.

"Тому очікуємо від міністра економіки конкретних, прорахованих пропозицій щодо досягнення заявлених, без сумніву, амбітних цілей", – сказав Гетманцев, передає Інтеракс-Україна.

Напередодні перший віцепрем'єр, міністерка економіки Юлія Свириденко, коментуючи зростання експорту у серпні на 13,9%, заявила, що Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки.

"До повномасштабної війни наш експорт становив 35% ВВП. Мета уряду та Міністерства економіки – підняти його до 50%. 75% експорту мають становити готові товари та послуги", – сказала Свириденко.

На думку Гетманцева, Свириднко має розуміння того, що для досягнення цієї мети треба переходити від food items, які в Україні займали близько 45% в експорті в останні роки, а зараз явно перевищать 50-55%, до більшої частки manufactured goods, частка яких до війни була 40%.

"Інакше ніяк. Навіть у В'єтнаму та Камбоджі, у яких товарний експорт у ВВП 90 і 70%, частка промислових товарів в експорті займає більше 80%, а продовольство – менше 10%. Мені не відома жодна країна з часткою продовольства в експорті понад 30%, у якої товарний експорт був вищим за 50% ВВП", – підкреслив голова парламентського комітету.

Він додав, що майже у всіх сусідів України товарний експорт перевищує 50% від ВВП, а в Угорщині та Чехії він під 80% ВВП, у Словаччині – 90%, і у всіх вони мають частку manufactured goods в експорті 85-90%, а продовольства – менше 10%.

"Звичайно, показники експорту в серпні, зумовлені вирішенням логістичних проблем, ніяк не свідчать про те, що рух у цьому напрямі почався. Думаю, попрацювати треба набагато ретельніше й глибше, ніж голосно заявити про наміри", – підсумував Гетьманцев.

Як повідомлялося, в серпні 2022 року обсяги українського експорту зросли на 25% і склали 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали $3,36 млрд, що на $411 млн більше, ніж у липні.