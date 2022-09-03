За три дні два Байрактари знищили російської техніки на понад $26 мільйонів

За три доби, з 31 серпня по 2 вересня, два безпілотники Bayraktar ТВ-2 знищили російської техніки на майже $26,5 млн.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою безпілотників Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ "Акація" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)", – зазначив він.

Також було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

За словами Залужного, загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.

"Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів - потужна зброя! Один із апаратів - допомога від дружньої Литви", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть українським військовим три БПЛА Bayraktar TB2, на які раніше в Україні зібрали 600 млн грн.