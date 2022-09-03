Промислова група ViOil на Вінниччині долучилась до підтримки освітян, евакуйованих з Харкова

Вінницькі депутати і представники бізнесу долучились до підтримки освітян і студентів, передислокованих до регіону з прифронтових територій.

Курсанти і педагогічний склад Харківського національного університету внутрішніх справ відсвяткували День знань у новій будівлі, ремонт в якій проводиться за фінансової допомоги промислової групи ViOil.

Цьогоріч традиційне свято 1 вересня для колективу Харківського національного університету внутрішніх справ відбулось у незвичному форматі: виш уперше відчинив свої двері для курсантів, студентів, слухачів магістратури та ад’юнктури на Вінниччині та ще у трьох регіонах України, куди освітній процес було перенесено через бойові дії.

Зокрема, до Вінницької області було евакуйовано професорсько-викладацький склад університету, що налічує понад 100 докторів і кандидатів наук, доцентів і професорів.

"Відтак молодь, яка пов’язала своє майбутнє з опануванням нелегкого, але критично необхідного для держави фаху, продовжить навчання у безпечних умовах із урахуванням потреб і вимог воєнного стану", – підкреслив у своєму зверненні до курсантів ректор навчального закладу Валерій Сокуренко.

Вінниччина гостинно зустріла майбутніх правоохоронців та їхніх наставників, вимушених залишити рідні домівки та свою "альма матер". Забезпечити гідні умови для проведення навчального процесу та несення служби освітянам допомогли Вінницька обласна військова адміністрація та міська рада Вінниці за підтримки ініціативних представників депутатського корпусу та небайдужих підприємців, зокрема промислової групи ViOil.

"Ми бажаємо всім нам найшвидшої перемоги! А тим, хто був вимушений покинути рідні домівки – найшвидшого повернення! Та, сподіваємось, що такий знаний університет, як ХНУВС, залишить на Вінничині бодай філію!", – зазначили депутати Вінницької міськради Алла Власюк і Вінницької обласної ради Дмитро Чаленко у вітальній промові до колективу навчального закладу.

З початком нового навчального року колектив вишу також особисто привітали голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов та народний депутат України Ірина Борзова.

Свій внесок у збереження якісної освіти для молоді з прифронтових територій зробили і представники бізнесу. Промислова група ViOil надала фінансову допомогу для покращення матеріально-технічних умов вишу, закупивши і передавши університету декілька тонн матеріалів, необхідних для ремонту навчальних приміщень.

Завдяки промисловцям, курсанти і слухачі навчатимуться не лише у безпечних, світлих і затишних аудиторіях, які в майбутньому ще багато років слугуватимуть новому поколінню вінницьких студентів.

Нагадаємо, група компаній ViOil вінничанина Віктора Пономарчука не стоїть осторонь проблем і потреб громади у складний воєнний час. У липні підприємці надали мільйон гривень для ліквідації наслідків ракетної атаки та допомоги постраждалим. А у серпні долучились до проведення благодійного дитячого турніру з футболу.

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