НАБУ викрило привласнення понад 13 мільярдів "Укрнафти"

НАБУ і САП повідомили про підозру восьми особам у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, підозри отримали колишній голова правління "Укрнафти", ексзаступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки компанії, екскерівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів, а також колишні директори 5 комерційних підприємств.

Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ч.5 ст.191 КК України.

За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.

Згідно з постановою Кабміну, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Попри це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року.

Однак, у підсумку "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.