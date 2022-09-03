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Новини Корупція
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НАБУ (1373) Коломойський (1725) Укрнафта (773)

НАБУ викрило привласнення понад 13 мільярдів "Укрнафти"

Новини БізнесЦензор Корупція

укрнафта

НАБУ і САП повідомили про підозру восьми особам у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, підозри отримали колишній голова правління "Укрнафти", ексзаступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки компанії, екскерівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів, а також колишні директори 5 комерційних підприємств.

Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ч.5 ст.191 КК України.

За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.

Згідно з постановою Кабміну, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Попри це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року.

Однак, у підсумку "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Беня с привата ******* больше 6 млрд. долларов. Зелёные Алло, вы совсем оху..ли
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03.09.2022 22:09
+7
Тоді Уернафтою володів Беня. Це його схеми
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03.09.2022 12:38
+7
Олігархи України не бізнесмени а рекетири які вбирають владу.
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03.09.2022 21:43
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03.09.2022 12:21 Відповісти
Тоді Уернафтою володів Беня. Це його схеми
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03.09.2022 12:38 Відповісти
бородату бабу Беню не чіпайте, є шанс, що воно таки вдавиться... колись... із кловуном та ОПочкою дЄрьмака.
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03.09.2022 21:22 Відповісти
Колись 😀⁉️Треба НЕГАЙНО ФБР передать всI СПРАВи ‼️
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04.09.2022 12:56 Відповісти
Не заперечую, щоб Беню передати... А справ, на нього, у них достатньо.
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04.09.2022 19:15 Відповісти
"Разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд гривен в виде налогов"
то есть эти воры украли столько же денег из бюджета, сколько давал экспорт металла больше чем за ТРИ ГОДА.
офигеть.
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03.09.2022 23:10 Відповісти
Олігархи України не бізнесмени а рекетири які вбирають владу.
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03.09.2022 21:43 Відповісти
так что - отпустить их или что, я не поняла? ну раз надо было раньше то щас нинада? а если нет - то к чему вот был щас твой высер?
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03.09.2022 23:11 Відповісти
Беня с привата ******* больше 6 млрд. долларов. Зелёные Алло, вы совсем оху..ли
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03.09.2022 22:09 Відповісти
155 000 000 000 ярдов гривень ******* з ПРИВАТА ..бизнес партнер.. вови зеленого --- петро його в сша не видав . а вова тим бильше не видасть . вибори в 19 р. для вови проплатив каломойський . коло замкнулось . а як станеться диво та видасть беню в штати . то може виграти наступни вибори
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05.09.2022 07:24 Відповісти
От треба пукнути в сторону Петра. При Петрі він сидів за кордоном.
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05.09.2022 07:40 Відповісти
а когда петя снимал беню с должности губернатора . петя мабуть ..не знал.. что беня с привата 155млрд грн ******* --- знал прекрасно и дал этому выродку ********* за кордон . а как только зельц победил беня вернулся
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06.09.2022 07:18 Відповісти
тільки кіл в сраці виправить їх
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04.09.2022 14:34 Відповісти
Страна воров, страна господ , а Вы простые смертные идите умирать
за них.
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04.09.2022 21:11 Відповісти
 
 