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Євросоюз готується виділити Україні 5 мільярдів євро допомоги наступного тижня, – ЗМІ

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єс,євросоюз

Європейський Союз готується виділити для України новий пакет фінансування в розмірі 5 млрд євро.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонує кредитний пакет наступного тижня. За словами дипломатів ЄС, кошти мають допомогти Києву покрити термінові витрати, включаючи зарплати та соцвиплати.

За їх словами, ці гроші є частиною великого пакету в 9 млрд євро, який ЄС раніше пообіцяв виділити для підтримки фінансового становища України. У межах цього фінансування Україна отримала наразі 1 млрд євро, решту пакета допомоги не виділяли через розбіжності серед країн Євросоюзу.

Німеччина наполягає на наданні Україні безповоротних грантів, стверджуючи, що вища сума боргу зашкодить українській економіці.

За словами дипломата ЄС, під час зустрічі тільки Угорщина утрималася від підтримки рішення. Офіційне ж схвалення пропозиції потребує одностайності серед 27 національних урядів.

Очікується, що міністри фінансів ЄС ухвалять політичну декларацію під час зустрічі наступного тижня в Празі. Пакет допомоги має бути схвалений державами-членами та Європейським парламентом.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну нарешті. А то скільки розмов було про те що дали гроші, що так як німці основний донор єс то це їх гроші, а на практиці їх цих грошей просто не було.
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03.09.2022 16:17 Відповісти
Ну тепер сцанич купить собі ще одну віллу і буде здавати її кацапам.
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03.09.2022 18:26 Відповісти
ТРЕБА ВСІЄЮ УКРАЇНОЮ ПОМОЛИТИСЬ ЩО ЯК ЩО Зе ВЛАДА ПОЧНЕ КРАСТИ ЦІ ГРОЩІ,

ТО В НЕЇ Б ПОВІДСИХАЛИ РУКИ І ЗЯВИЛИСЬ ЗНАКИ НА ЧОЛІ 🤓

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04.09.2022 02:44 Відповісти
Кредитний пакет-це не допомога, а фінансова яма для воюючої країни. Те що німці запропонували безповоротний грант -оце могла б бути допомога. Але не всі це визнають і на це погоджуються. Навіть слова ніде немає щоб Україні списали хоча б частину попереднього боргу.
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04.09.2022 14:10 Відповісти
 
 