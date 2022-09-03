Євросоюз готується виділити Україні 5 мільярдів євро допомоги наступного тижня, – ЗМІ

Європейський Союз готується виділити для України новий пакет фінансування в розмірі 5 млрд євро.

Про це пише Bloomberg.



Зазначається, що Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонує кредитний пакет наступного тижня. За словами дипломатів ЄС, кошти мають допомогти Києву покрити термінові витрати, включаючи зарплати та соцвиплати.



За їх словами, ці гроші є частиною великого пакету в 9 млрд євро, який ЄС раніше пообіцяв виділити для підтримки фінансового становища України. У межах цього фінансування Україна отримала наразі 1 млрд євро, решту пакета допомоги не виділяли через розбіжності серед країн Євросоюзу.



Німеччина наполягає на наданні Україні безповоротних грантів, стверджуючи, що вища сума боргу зашкодить українській економіці.

За словами дипломата ЄС, під час зустрічі тільки Угорщина утрималася від підтримки рішення. Офіційне ж схвалення пропозиції потребує одностайності серед 27 національних урядів.

Очікується, що міністри фінансів ЄС ухвалять політичну декларацію під час зустрічі наступного тижня в Празі. Пакет допомоги має бути схвалений державами-членами та Європейським парламентом.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.