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"Газпром" зупиняє "Північний потік" на невизначений термін

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потік,північний

Технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу "Північний потік" виявило несправності. Газопровід не працюватиме без їх усунення.

Про це ввечері у п'ятницю повідомила пресслужба російського "Газпрому".

Газопровід із Росії до Німеччини було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня.

У "Газпромі" уточнили, що був "виявлений витік мастила з домішкою герметизуючої речовини по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску", у зв'язку з чим отримано застереження "Ростехнадзора" про те, що виявлені несправності не дозволяють забезпечити безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна.

Про ймовірні терміни усунення несправностей та запуску газопроводу в повідомленні "Газпрому" не сказано.

У Європі зупинку "Північного потоку" назвали свідченням ненадійності "Газпрому", передає Радіо Свобода. 

"Заява "Газпрому" про те, що він знову закриває "Північний потік" під оманливим приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", – заявив речник президентки Європейської комісії Ерік Мамер.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: Юлiя Недашківська
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Невже у Європі починають прозрівати?
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03.09.2022 21:09 Відповісти
Напевно Сіменс підсунув Газпрому браковану турбіну.
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04.09.2022 06:56 Відповісти
Здається, є ще "Турецький потік". Підсилення тандему Турція-росія?
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04.09.2022 14:34 Відповісти
 
 