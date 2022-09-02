Фінський виробник одноразового посуду Huhtamaki продав увесь бізнес в Росії

Фінський виробник одноразового посуду та упаковки для ринку громадського харчування Huhtamaki на тлі розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України продала свій бізнес у Росії компанії Espetina Ltd російських бізнесменів Олександра Говора та Юрія Кушнерова.

Як повідомляється у пресрелізі Huhtamaki, до угоди увійшли чотири виробничі майданчики в РФ, на яких працює 724 особи, передає Інтерфакс-Україна.

Гомон на початку червня став власником мережі ресторанів McDonald's у Росії, які після простою та зміни власника відновили роботу під брендом "Вкусно – и точка". Він був партнером-франчайзі американської компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Кушнеров разом із Говором володіє АТ "Нафтохімсервіс" (інвестор будівництва та власник Яйського НПЗ).

Сума угоди з продажу російських активів Huhtamaki склала 151 млн євро без урахування боргу та грошових коштів на балансі, в результаті продажу фінська компанія очікує прибуток у розмірі близько 15 млн євро у третьомуI кварталі.

"Ми вважаємо, що поточний розвиток ситуації та довгострокові перспективи в Росії будуть перешкоджати реалізації нашої стратегії зростання та амбіціям у країні", – пояснив президент та CEO компанії Шарль Хольм.

Як повідомлялося, Huhtamaki у квітні оголосила про згортання бізнесу в Росії та оголосила, що шукатиме покупця на свої активи.

Компанія працювала на російському ринку з 1993 року. Їй належали виробничі активи у Підмосков'ї та Татарстані. Засновані в листопаді 1993 року в підмосковній Івантіївці завод та складський комплекс "Хухтамакі С.Н.Г." компанія називала найбільшим підприємством у Росії та СНД з виробництва одноразового посуду.

Huhtamaki з головним офісом в Еспоо (Фінляндія), що має 100-річну історію, працює в 38 країнах, має 114 офісів продажів по всьому світу, чисельність співробітників – 19,6 тис. осіб.