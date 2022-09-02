Мінсоцполітики запропонувало призначати субсидії через Пенсійний фонд

Міністерствj соціальної політики пропонує оновити механізм призначення субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, передавши відповідні повноваження Пенсійному фонду.

Як нагадали у пресслужбі міністерства, наразі прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні, і здійснюється з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН.

При цьому оригіналом поданих документів та виплатних документів є паперова форма. Через це під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення займає складна і може займати від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина залишається без виплат.

"Тому, аби захистити право громадян отримувати такі виплати, Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд. Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві запевняють, що зміна механізму не матиме жодного впливу на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання. Водночас для осіб, які вимушено змінили місце проживання в зв’язку з бойовими діями, це надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії чи надання пільг до органів Пенсійного фонду, а також до ЦНАПів або онлайн – до місцевих органів (через додаток "Соціальна громада").

"Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій, а головне – не втрачати дані громадян, що дають підстави для отримання житлових субсидій і пільг, як це, на жаль, відбувалось, з раніше окупованими територіями", – зауважують у міністерстві.

Після зміни механізму ці документи зберігатимуться в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого та знищеного майна та з іншими державними реєстрами".