Дефіцит платіжного балансу зменшився у липні у 7 разів, – НБУ

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у липні 2022 року становив $299 млн порівняно з з дефіцитом на $2,1 млрд у червні та профіцитом на $484 млн у липні минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними регулятора, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні 2022 року становив $1,3 млрд, тоді як у липні 2021 року дефіцит становив $583 млн.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів у липні у річному вимірі скоротилися на 47,4% та 20,3% відповідно, тоді як порівняно з червнем 2022 року експорт зменшився на 7,7%, а імпорт – на 0,7%.

Основним чинником падіння обсягів експорту до $2,7 млрд стало скорочення експорту чорних та кольорових металів на 75,9%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів – на 14,3%, продукції хімічної промисловості – на 53,7%, деревини та виробів з неї – на 26,7%, мінеральних продуктів (у тому числі руд) – на 65,2% та продукції машинобудування – на 45,2%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $4,8 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт знизився на 25,2%. Зокрема, на 25,9% впав імпорт промислових виробів, на 41,5% – продукції машинобудування, на 25,9% – продовольчих товарів, на 36,7% – чорних та кольорових металів, на 27% – продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї – на 35,8%.

Водночас енергетичний імпорт скоротився лише на 0,6%.

За оцінками Нацбанку, у липні 2022 року було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,2 млрд порівняно з профіцитом $257 млн ​​у липні 2021 року. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати у липні-2021 у 3,3 рази. Одночасно експорт послуг скоротився на 23,5%, а імпорт – на 44,7%.

Профіцит балансу первинних доходів у липні-2022 становив $1 млрд проти дефіциту в $500 млн у липні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 13%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 79,3%.

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Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у липні поточного року становило $1,3 млрд проти $581 млн у липні попереднього року.

Чистий відтік фінансового рахунку становив $1,6 млрд (у липні-2021– $1,1 млрд), що було зумовлено відпливом коштів за операціями приватного сектора.

Чистий відтік за операціями держсектора становив $210 млн (у липні 2021 року – відтік $376 млн).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $222 млн, тоді як у липні попереднього року цей показник становив $811 млн.

Як повідомлялося, дефіцит зведеного платіжного балансу України у червні 2022 року становив $2,1 млрд, тоді як у червні минулого року профіцит становив $753 млн.

Зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.