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Виробництво цементу в Україні впало вдвічі, – асоціація

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херсонщина,гфс,цемент

Обсяги виробництва цементу в Україні в січні-червні 2022 року скоротилися на 49,6%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це свідчать дані галузевої асоціації "Укрцемент", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними об’єднання, сьогодні внутрішнє споживання цементу в Україні становить лише 30-35% торішнього рівня.

Як повідомлялося, за даними "Укрцементу", у 2021 році в Україні було вироблено 11 млн тонн цієї продукції.

Асоціація "Укрцемент" створена у січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств та організацій цементної та азбестоцементної промисловості "Укрцемент".

Автор: Михайло Орлюк
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