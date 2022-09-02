Американська DFC та банк "Львів" домовилися про надання гарантій на кредити для малого бізнесу

Американська корпорація з фінансування розвитку (Development Finance Corporation, DFC) і банк "Львів" підписали 10-річну угоду з надання гарантій (LPG Loan Portfolio Guarantee) для банку на кредити для мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Гарантія DFC, яка надається у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), забезпечить надання нових кредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу на суму майже $19 млн.

"У контексті війни в Україні партнерство з DFC та USAID є важливим як для нас, так і для підтримки економіки України, оскільки інструмент гарантій (risk-sharing facility) дасть змогу впевнено продовжити кредитування підприємців та клієнтів МСБ на заході України відповідно до нашої кредитної політики. Ми також обговорюємо з DFC можливі подальші напрямки співпраці", – заявив голова правління банку "Львів" Ашот Абраамян.

Нова гарантійна угода охоплює кредитування МСБ у всіх секторах економіки та дає змогу банку покривати 80% кредитного ризику за кредитами, які виплачуються в умовах угоди з надання гарантій.

Таким чином, банк буде пропонувати кредити клієнтам без обмежень через відсутність застави або юридичні проблеми, пов’язані з цим.

Корпорація DFC (Development Finance Corporation) є американською фінансовою установою уряду США. DFC співпрацює з приватним сектором з питань фінансування рішень найбільших викликів, що стоять сьогодні перед країнами, що розвиваються.

Як провідна агенція з розвитку уряду США USAID допомагає Україні забезпечити незалежне, демократичне та процвітаюче майбутнє. USAID працює в Україні з 1992 року, підтримуючи її перетворення на демократичну країну, націлену на інтеграцію із західними політичними, економічними інституціями та органами безпеки.

Банк "Львів" засновано 1990 року. Регіональний банк із повністю європейськими акціонерами з 2007 року, що спеціалізується на кредитуванні МСБ на заході України.

За даними НБУ на початок травня цього року, за розміром загальних активів він посідав 29 місце (6,44 млрд грн) серед 69 українських банків.

Мережа банку налічує 19 відділень із головним офісом у Львові.

У січні 2019 року 51% акцій банку викупив Фонд responsAbility (Швейцарія), а потім до акціонерів зайшла Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). За інформацією на сайті банку, наразі його основними акціонерами виступають Фонд responsAbility – 48,557189%, громадянин Ісландії Марґеїр Петурсон – 37,469202% та NEFCO – 13,93623%. На початок 2022 року другим великим акціонером був громадянин Ісландії Марґеїр Петурсон (48,93%).