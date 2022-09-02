Азербайджан хоче вдвічі збільшити потужність газопроводу TANAP

Азербайджан планує довести потужність Трансанатолійського газопроводу (TANAP, складова частина "Південного газового коридору") до 32 млрд кубометрів на рік.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв, виступаючи 2 вересня на міжнародному форумі в італійському місті Черноббіо, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо подвоїти експорт природного газу до Європи, і впевнений, що ми цього досягнемо. Для цього маємо зробити важливі кроки – політичні рішення, технічні заходи і, звичайно ж, інвестиції. Адже можливості різних сегментів "Південного газового коридору" відрізняються. Пропускна здатність TANAP складає 16 млрд кубометрів, ми плануємо збільшити її до 32 млрд кубометрів", – сказав Алієв.

Алієв нагадав, що пропускна спроможність Трансадріатичного газопроводу (ТАР, у складі "Південного газового коридору") становить 10 млрд кубометрів на рік і зараз він працює на повну потужність.

"Нам необхідно збільшити його пропускну спроможність, хоча би до 20 млрд кубометрів. Це, звичайно, вимагає додаткового фінансування. Ми до цього готові – як країна і як інвестор. Однак, і тут потрібна участь інших членів нашої команди", – наголосив Алієв.

Він нагадав, що підтверджені запаси газу в Азербайджані становлять 2,6 трлн кубометрів.

Крім того, за його словами, 2022 року обсяг експорту газу з Азербайджану перевищить 22 млрд кубометрів газу і "є потенціал для подальшого збільшення цього показника".

У Європі нині азербайджанський газ купують Італія, Греція та Болгарія.

Крім того, азербайджанський газ також експортується до Туреччини (по газопроводах TANAP та Південно-Кавказької трубопровідної магістралі, ЮКТМ) та Грузії (по ЮКТМ та по газопроводу Казі-Магомед – Газах).

TANAP протяжністю 1,85 тис. км. призначений для транспортування азербайджанського газу з родовища Шах-Деніз в рамках Стадії-2 від грузино-турецького кордону до західних кордонів Туреччини. Пропускна спроможність газопроводу становитиме щонайменше 16 млрд кубометрів, із яких 10 млрд призначено для експорту до Європи, 6 млрд кубометрів – до західних регіонів Туреччини.