Норвегія на два роки продовжила роботу останньої вугільної шахти на Шпіцбергені
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Влада Норвегії ухвалила рішення продовжити на два роки роботу останньої вугільної шахти на території арктичного архіпелагу Шпіцберген.
Про це повідомив уряд країни, передає Інтерфакс-Україна.
Шахта №7 продовжить видобуток кам'яного вугілля, яке використовується у сталеливарній промисловості, до липня 2025 року,
Шахта, яка мала закритися у 2023 році, видобуває близько 80 тис. тонн вугілля на рік.
Вугілля із цієї шахти безпосередньо поставляється на сталеливарні та хімічні підприємства як самої Норвегії, так і інших європейських країн.
"Існує велика невизначеність щодо доступу до критично важливих сировинних товарів. Це також стосується і сталеливарної промисловості, від якої ми повністю залежимо", – заявив міністр торгівлі та промисловості Норвегії Ян Крістіан Вестре.
Виробники сталі, у свою чергу, залишаться залежними від вугілля в цьому десятилітті доти, поки водень та інша сировина, що дозволяє знизити шкідливі викиди, не замінять цей ресурс, додав міністр.
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