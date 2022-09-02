Запорізька АЕС підключила до мережі відключений напередодні енергоблок, – "Енергоатом"

Енергоблок 5 Запорізької АЕС, який був відключений напередодні зранку внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, 2 вересня о 13:10 під’єднаний до енергомережі України.

На енергоблоці триває набір потужності, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ під керівництвом Гроссі відвідала Запорізьку АЕС. За даними російських ЗМІ, візит на станцію тривав близько 4 годин, після чого більша частина представників організації покинула станцію, хоча декілька представників МАГАТЕ продовжують роботу на ЗАЕС.

Перед цим внаслідок обстрілів російськими військовими майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист, через що відключився один із двох працюючих енергоблоків - п’ятий.

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Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.