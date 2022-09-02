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"Метінвест" Ахметова зупинив інвестиції в Україні, планує побудувати новий завод в ЄС, – гендиректор

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метинвест

Гірничо-металургійна група "Метінвест" відновить інвестиції у нові українські активи лише після війни.

Про це заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков, передає Forbes Україна.

"Поки агресор намагається захопити нові території, компанія переосмислює свою стратегію. Завдання незмінне – стати одним із ключових гравців на європейському металургійному ринку", – розповів Риженков.

Він підтвердив, що "Метінвест" хоче побудувати новий завод у Болгарії чи Італії. Це, за його словами, забезпечить гірничозбагачувальним комбінатам групи ринок збуту.

"Інвестиції у нові українські активи компанія відновить лише після війни. Україна має переконливо перемогти, щоб відновилися інвестиції", – наголосив Риженков.

У свою чергу генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко прогнозує, що до нових великих проєктів в Україні можна буде повернутися за два-три роки після закінчення війни. Стільки часу, за його словами, займе відновлення логістичних ланцюгів, обсягів виробництва, повернення старих та пошук нових співробітників.

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Компанія розглядає два можливі варіанти відновлення своїх активів у звільненому від окупантів Маріуполі. Жоден не передбачає реанімування "Азовсталі" на колишньому місці. Перший – відновлення ММК ім. Ілліча з розширенням його технологічних ліній, що були на "Азовсталі".

Орієнтовна вартість проєкту, за словами генерального директора "Азовсталі" Енвера Цкітішвілі, – $15 млрд. Термін будівництва – 7 років. Тільки на розчищення та підготовку майданчика підуть 2-3 роки.

Другий варіант – будівництво нового заводу нової території. Цей сценарій швидше, простіше та дешевше, орієнтовна вартість цього проєкту – $8–9 млрд.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи знаходяться переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).

Автор: Галина Ялівець
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Ахметов витягнув що міг з Украіні, тепер будується в Болгарії.
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02.09.2022 18:01 Відповісти
А причём тут вытянул или нет? Миттал тоже приостановил всё, потому что какие ещё могут быть варианты? Производить на склад? А инвестировать и вовсе какое-то безумие, пока идёт война
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02.09.2022 20:51 Відповісти
вопрос не в ахметове, а в том, что для любого инвестора важны страховые риски. Если инвестиции будут страховать на случай прилетов, думаю многие и начнут вкладывать деньги
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04.09.2022 23:33 Відповісти
Ну было бы странно инвестировать сейчас, пока идут боевые действия, особенно на фоне того, что многие предприятия вовсе остановились. Хоть зарплату людям платит, и то хорошо
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02.09.2022 20:49 Відповісти
Зараз головне втримати державу Україна, очистити територію від орків, тоді і зруйноване відбудють, і нове створять. Але розвиток можливий лише під контролем України, під окупацією нема майбутнього
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03.09.2022 13:40 Відповісти
 
 