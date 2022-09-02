"Метінвест" Ахметова зупинив інвестиції в Україні, планує побудувати новий завод в ЄС, – гендиректор

Гірничо-металургійна група "Метінвест" відновить інвестиції у нові українські активи лише після війни.

Про це заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков, передає Forbes Україна.

"Поки агресор намагається захопити нові території, компанія переосмислює свою стратегію. Завдання незмінне – стати одним із ключових гравців на європейському металургійному ринку", – розповів Риженков.

Він підтвердив, що "Метінвест" хоче побудувати новий завод у Болгарії чи Італії. Це, за його словами, забезпечить гірничозбагачувальним комбінатам групи ринок збуту.

"Інвестиції у нові українські активи компанія відновить лише після війни. Україна має переконливо перемогти, щоб відновилися інвестиції", – наголосив Риженков.

У свою чергу генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко прогнозує, що до нових великих проєктів в Україні можна буде повернутися за два-три роки після закінчення війни. Стільки часу, за його словами, займе відновлення логістичних ланцюгів, обсягів виробництва, повернення старих та пошук нових співробітників.

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Компанія розглядає два можливі варіанти відновлення своїх активів у звільненому від окупантів Маріуполі. Жоден не передбачає реанімування "Азовсталі" на колишньому місці. Перший – відновлення ММК ім. Ілліча з розширенням його технологічних ліній, що були на "Азовсталі".

Орієнтовна вартість проєкту, за словами генерального директора "Азовсталі" Енвера Цкітішвілі, – $15 млрд. Термін будівництва – 7 років. Тільки на розчищення та підготовку майданчика підуть 2-3 роки.

Другий варіант – будівництво нового заводу нової території. Цей сценарій швидше, простіше та дешевше, орієнтовна вартість цього проєкту – $8–9 млрд.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи знаходяться переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).