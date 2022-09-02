Україна вийде зі складу розташованого в Росії Об’єднаного інституту ядерних досліджень

Кабінет міністрів схвалив вихід України зі складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 2 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, рішення прийняте за ініціативою Постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, беручи до уваги рішення Ради Європейської організації з ядерних досліджень (далі – ЦЕРН) від 8 березня щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері.

"Українськими вченими засуджено відстороненість та бездіяльність науковців ОІЯД щодо трагічних подій в Україні, спричинених збройним вторгненням військ РФ на територію нашої країни 24 лютого 2022 року та прийнято рішення щодо призупинення співпраці з ОІЯД", – зазначається у повідомленні.

Об’єднаний інститут ядерних досліджень – міжнародна міжурядова науково-дослідна організація, розташована у місті Дубна Московської області РФ. Її засновниками є 18 держав-членів. Основними напрямами теоретичних і експериментальних досліджень ОІЯД є ядерна фізика, фізика елементарних частинок і дослідження конденсованого стану речовини. Інститут заснований відповідно до Угоди про створення Об’єднаного інституту ядерних досліджень від 26 березня 1956 року.