Київський метрополітен зменшить інтервал руху поїздів

З понеділка, 5 вересня, у столичному метрополітені скоротять інтервали руху поїздів у пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові 6 хвилин.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА.

Водночас він нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками – продовжується. При цьому підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.