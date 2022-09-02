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КМДА (821) Київ (4306) Метрополітен (528)

Київський метрополітен зменшить інтервал руху поїздів

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метро

З понеділка, 5 вересня, у столичному метрополітені скоротять інтервали руху поїздів у пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові 6 хвилин.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба КМДА.

Водночас він нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками – продовжується. При цьому підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.

Автор: Михайло Орлюк
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