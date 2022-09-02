Мін’юст отримав повноваження перевіряти покупців ЗМІ
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Кабінет міністрів надав Міністерству юстиції повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації (ЗМІ).
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Вдповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 2 вересня.
"Змінами передбачено повноваження Мін’юсту проводити в установленому порядку перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації на підставі звернення такого покупця (потенційного покупця) та надсилати Раді національної безпеки і оборони України результати перевірки з оцінкою інформації про виявлення відповідності або невідповідності покупця (потенційного покупця) вимогам закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", – написав Мельничук.
Також передбачено інформувати відповідного покупця (потенційного покупця) про результати перевірки.
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