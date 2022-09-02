Мінцифри допоможе Естонії створити власний застосунок на базі "Дії"

Міністерство цифрової трансформації допоможе естонським колегам створити власний застосунок на базі "Дії".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що сьогодні в Києві був підписаний Меморандум про співробітництво у сфері цифрових трансформацій між Мінцифри України та Міністерством економіки та зв’язку Естонії. Одним із перших кроків його реалізації – створити в Естонії застосунок на базі "Дії" упродовж чотирьох місяців.

"Найбільш цифрова країна ЄС починає вивчати український досвід для створення державного застосунку з документами та послугами. До кінця року естонці вже запустять його перший MVP", – додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, команда "Дії" поділиться з колегами кодом "Дії" та підходами до UX/UI дизайну.