Мінцифри допоможе Естонії створити власний застосунок на базі "Дії"
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Міністерство цифрової трансформації допоможе естонським колегам створити власний застосунок на базі "Дії".
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що сьогодні в Києві був підписаний Меморандум про співробітництво у сфері цифрових трансформацій між Мінцифри України та Міністерством економіки та зв’язку Естонії. Одним із перших кроків його реалізації – створити в Естонії застосунок на базі "Дії" упродовж чотирьох місяців.
"Найбільш цифрова країна ЄС починає вивчати український досвід для створення державного застосунку з документами та послугами. До кінця року естонці вже запустять його перший MVP", – додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, команда "Дії" поділиться з колегами кодом "Дії" та підходами до UX/UI дизайну.
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