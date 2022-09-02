Кабмін дав "Укрзалізниці" ще три місяці для повернення позиченого у Міноборони дизпалива

Кабінет міністрів подовжив граничний строк для повернення Міністерству оборони дизпалива, переданого у травні для потреб "Укрзалізниці", з 90 до 180 днів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №624 від 25 травня, якою Кабінет міністрів дозволив "Укрзалізниці" використати для власних потреб 10 тис. тонн дизельного пального, яке належить Міністерству оборони та знаходилось на відповідальному зберіганні на об’єктах залізниці.

Водночас, відповідно до постанови уряду, "Укрзалізниця" мала повернути пальне Міністерству оборони впродовж 90 діб з моменту його передачі.