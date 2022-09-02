Український експорт у серпні зріс на 25%, – Мінекономіки

У серпні 2022 року обсяги українського експорту зросли на 25% і склали 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали $3,36 млрд, що на $411 млн більше, ніж у липні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Великої Одеси – це дало можливість значно наростити обсяги вивозу українських товарів.

"У результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом – 1,36 млн тонн", – йдеться у повідомленні.

Водночас найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами – $1,48 млрд, морські вантажі вартували $995 млн, а залізничні – $788 млн.

"Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки. До повномасштабної війни наш експорт складав 35% ВВП (з них сировина – 75%). Мета уряду та міністерства економіки – підняти його до понад 50%. 75% експорту повинні складати готові товари та послуги", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

До топ-5 лідерів за вартістю експорту в серпні увійшли: соняшникова олія ($443 млн), кукурудза ($347 млн), ріпак ($305 млн), пшениця ($213 млн), руда ($172 млн).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".