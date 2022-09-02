Мін’юст анонсував позови про конфіскацію активів Януковича, Курченка та Дерипаски

Міністерство юстиції планує подати у вересні низку позовів про стягнення в дохід держави приватних активів осіб, які причетні до російської військової агресії проти України.

Про це заступник міністра Ірина Мудра повідомила у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Мін'юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", – сказала представниця Мін’юсту.

За її словами, все це може статися після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів та ретельної підготовки доказової бази.

"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу та роботи з великою кількістю матеріалів", – підкреслила Мудра.

Заступниця міністра нагадала, що перший позов Мін'юст подав до ВАКС 24 серпня, і вже 1 вересня суд у повному обсязі задовольнив його, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського бізнесмена Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система", "людини з найближчого кола Путіна".

Як треті особи у справі фігурували АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ", ТОВ "ІТМ-Україна", ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс" та АТ ХК "Електрозавод".

Можливість подання таких позовів з'явилася після поновлення у травні цього року законодавства про санкції. ВАКС мав 10 днів на розгляд цього позову, а після рішення суду сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС з можливістю продовження ще на 10 днів.