Шведський виробник побутової техніки Electrolux остаточно пішов з Росії

Шведський виробник електротехніки Electrolux продав російський бізнес місцевому топменеджменту.

Про це повідомляється в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

"Як повідомлялося раніше, Electrolux призупинила свою діяльність у Росії з початком війни в Україні. Тепер Electrolux вирішила піти з Росії та передати бізнес місцевому керівництву, продавши свою дочірню компанію в Росії", – йдеться у повідомленні.

Збитки внаслідок виходу з російського ринку оцінюється у 35 млн шведських крон ($3,3 млн).

"Вторгнення Росії в Україну та наступні санкції унеможливили продовження бізнесу Electrolux в країні. Рішення передати російський бізнес місцевому менеджменту має на меті забезпечити відповідальний і контрольований вихід. Продана компанія продовжить обслуговувати техніку, яку Electrolux раніше продавала в Росії. Electrolux не має виробництва в Росії і не буде постачати будь-яку техніку для цієї компанії", – зазначається у повідомленні.

У 2021 році продажі Electrolux у Росії становили 4% від продажів бізнес-зони в Європі та 1,6% від продажів групи.

Окрім побутової техніки, компанія виробляє професійне обладнання для готелів, ресторанів, кафе та пралень. Воно продається під брендами Electrolux, Zanussi, AEG та McCulloch.

Як повідомлялося, Electrolux Professional, яка виробляє техніку для професійних споживачів, оголосила про вихід з РФ у липні.