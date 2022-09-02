Настав час обмежити ціни на російський газ, – голова Єврокомісії (оновлено)

Євросоюз має запровадити обмеження максимальної ціни на імпортований з Росії газ.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Deutsche Welle.

"Я твердо вірю, що зараз саме час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи", – заявила вона.

Голова Єврокомісії зауважила, що закачування газу у сховища в Європі відбувається з випередженням плану – вони вже заповнені на 80%.

"Ми очікували на це лише через два місяці", – пояснила вона.

Фон дер Ляйєн додала, що наразі Норвегія постачає до Європи більше газу, ніж Росія, а зі США надходить значний обсяг зрідженого природного газу, хоча цього недостатньо.

З огляду на це очільниця Єврокомісії особливо наголосила на ключових пунктах газової стратегії ЄС. Першочерговим завданням є економія енергії. Крім того, необхідно частково перенаправити надприбутки виробників електроенергії на цілеспрямовану підтримку малозабезпечених та вразливих підприємств.

У середньостроковій перспективі необхідно реформувати структуру ринку електроенергії, зазначила голова Єврокомісії. За словами фон дер Ляйєн, слід відокремити ціну на газ від загальної динаміки цін на електроенергію.

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що у разі введення обмеження цін на трубопровідний газ з Росії Європа втратить російський газ, повідомляє Інтерфакс.

"Буде, як із нафтою. Російського газу в Європі просто не буде", – пригрозив Медведєв.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.