Суд розгляне позов про повернення акцій "Приватбанку" Боголюбову

Господарський суд м. Києва 5 вересня розгляне справу за позовом ексакціонера Геннадія Боголюбова до державного "Приватбанку". Він намагається повернути собі акції банку, витребувавши їх від держави.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку".

"У цій справі колишній акціонер пан Боголюбов, як і його партнер по доведенню "Приватбанку" до межі банкрутства в 2016 році Ігор Коломойський, всупереч закону, намагається повернути собі акції "Приватбанку", витребувавши їх від держави", – йдеться у повідомленні.

Попереднє засідання мало відбутись 15 серпня, але розгляд справи був перенесений. У банку наголошують, що Боголюбов всупереч закону намагається подати докази поза межами процесуальних строків, водночас всіляко сприяючи затягуванню розгляду справи.

У банку нагадали, щосуд паралельно розглядає аналогічну справу за позовом Ігоря Коломойського: 30 серпня її розгляд було перенесено на три тижні через неявку представників позивачів.

"Спроби Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова незаконно відібрати у держави банк, порятунок якого в 2016 році коштував їй понад 155 млрд грн, видаються особливо цинічними на фоні надзусиль кожного українця підтримати державу в цей складний час", – наголосили в "Приватбанку".

У банку висловили сподівання, що суд не дозволить позивачу зловживати своїми процесуальними правами, "застосує норми так званого "антиколомойського" закону, які безапеляційно забороняють повернення націоналізованих банків їх колишнім акціонерам, та в кінцевому підсумку прийме справедливе та законне рішення".

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Олексій Мартинов. Частка Боголюбова та Коломойського становила по 49,9% у статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова – 0,2%.