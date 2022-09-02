Країни "Великої сімки" домовились про обмеження цін на російську нафту (оновлено)

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7), до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США, на зустрічі 2 вересня домовились про запровадження граничних цін на нафту з Росії, цей процес планується завершити до 5 грудня.

Про це йдеться у підсумковій заяві за результатами зустрічі міністрів фінансів країни "Великої сімки", текст якої оприлюднено на сайті уряду Великої Британії.

"Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити повну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі – надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуються за ціною або нижче ("цінова межа"), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цінову межу", – йдеться у документі.

У заяві зазначається прагнення країн "Великої сімки" узгодити запровадження обмеження цін на російську нафту з графіком відповідних заходів у рамках шостого пакету санкцій ЄС, який передбачає заборону на імпорт нафти з Росії до Євросоюзу з 5 грудня з деякими винятками.

Водночас максимальну ціну на російську нафту планується встановити ​​на рівні, який визначить коаліція країн, що долучаться до цієї ініціативи. При цьому рівень максимальної ціни переглядатиметься за потреби.

Країни G7 також закликали інші країни долучитися до розробки та запровадження ліміту цін на російську нафту.

"Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижче граничної ціни", – наголошується у заяві.

Водночас країни "Великої сімки" підтвердили взяті на себе зобов’язання щодо поступової відмови від російської нафти та нафтопродуктів.

"Ми також розробимо цільові механізми пом’якшення наслідків поряд з нашими обмежувальними заходами, щоб гарантувати, що найбільш уразливі та постраждалі країни збережуть доступ до енергетичних ринків, у тому числі з Росії", – зазначається у повідомленні.

Країни G7 зобов’язалися терміново перейти до впровадження механізму обмеження цін на російську нафту. Водночас у заяві зазначається, що для ухвалення відповідного рішення Євросоюзу потрібна одностайна згода всіх 27 держав-членів.

Крім того, країни G7 продовжать заохочувати нафтовидобувні країни збільшувати видобуток.

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Напередодні віце-прем'єр РФ Олександр Новак різко розкритикував можливість обмеження цін на російську сировину, погрожуючи припинити постачання нафти та нафтопродуктів країнам, які запровадять такі обмеження.

У березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Водночас відмова від нафти триватиме у ЄС близько пів року, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

США та їхні союзники на саміті країн "Великої сімки" (G7), що відбувся наприкінці червня у Німеччині, обговорювали плани обмежити ціну на російську нафту, щоб зменшити доходи РФ від її експорту.

За даними агентства Bloomberg, йшлося про обмеження цін у діапазоні між $40 і $60 за барель. Лідери G7 домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом запровадження заборони на страхування та надання транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купуватиметься дешевше узгодженої ціни.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін в ході візиту до Ірану 19 липня назвав таку пропозицію несерйозною, погрожуючи, що у випадку її реалізації "ціни на нафту злетять до небес", а російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Росія не експортуватиме нафту на світовий ринок, якщо ціна буде нижчою за собівартість видобутку..