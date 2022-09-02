Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електрики до ЄС.

Про це він повідомив під час онлайн-виступу на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, передає Інтерфакс-Україна.



"Україна готова нарощувати експорт електрики в ЄС. Для цього важливо, щоб Запорізька АЕС повернулася в безпечний режим роботи та залишалася підключеною до української енергомережі. Російська присутність на ЗАЕС значно послаблює нашу можливість допомогти Європі в енергосфері", – сказав глава держави.



Президент наголосив, що за рахунок експорту української електрики можна стабілізувати енергоспоживання країн Європейського Союзу. Як наслідок, це знизить енергетичний тиск РФ на всю Європу, зокрема на Італію.



"Навіть зараз, за всіх складнощів, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає, як мінімум, 8% споживання всієї Італії", – зазначив Зеленський.



До того ж, за словами президента, Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські "брудні" енергоресурси.



"Брудні в різних сенсах цього слова: і в екологічному, і в моральному. Наша країна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Це потенціал у десятки, а, можливо, у сотні зелених гігават електричних потужностей і мільйони тонн зеленого водню", – сказав глава держави.



Зеленський також зазначив, що для транспортування електрики та водню до ЄС в Україні вже є вся необхідна інфраструктура.