Норвезька Equinor першою зі світових нафтових компаній повністю пішла з Росії

Норвезька енергокомпанія Equinor завершила свій вихід з Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Reuters.



Зазначається, що це перший повний, упорядкований вихід міжнародної нафтогазової компанії з Росії. Такі компанії як французька TotalEnergies та американська ExxonMobil поки що залишаються в РФ.

Як повідомлялося, 28 лютого рада директорів Equinor вирішила припинити нові інвестиції в Росію і розпочати процес виходу з російських спільних підприємств. У березні Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.



У травні компанія оголосила, що передала свої частки у чотирьох російських спільних підприємствах "Роснєфті", звільнившись від усіх своїх зобов’язань за цими проєктами.



Після цього Equinor мала лише один російський актив – Хар'ягінське нафтове родовище, оператором якого є російська "Зарубєжнєфть", а партнером – TotalEnergies.

"Тепер Equinor може підтвердити, що повний вихід із Хар’ягінського родовища також завершено. Після виходу з Хар’яги у Equinor не залишилося активів чи проєктів у Росії", - заявила компанія", – підкреслили в компанії.