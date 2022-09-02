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Французький виробник промислових газів Air Liquide йде з Росії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

air,liquide

Французька компанія Air Liquide, один із найбільших у світі виробників газів, технологій та послуг для промисловості, виходить із російських проєктів і припиняє діяльність у РФ.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Так, група підписала меморандум про взаєморозуміння з місцевим менеджментом про зміну своєї діяльності в Росії шляхом передачі управління операціями (MBO; Management Buy Out).

Водночас французька компанія оголосила про припинення усієї діяльності в РФ з 1 вересня.

Штат Air Liquide в РФ перевищує 700 осіб, на російський ринок припадає менше ніж 1% від загального обороту групи.

Автор: Юлiя Недашківська
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