Надходження до держбюджету від податкової амністії перевищили 310 мільйонів, – Гетманцев
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У межах кампанії з добровільного декларування активів українці задекларували активів на 5,3 млрд грн.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його даними, загалом було подано 527 декларацій, до держбюджету надійшло 316,8 млн грн.
Нардеп також нагадав, що законом №2516-ІХ було продовжено податкову амністію до 1 березня 2023 року.
Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.
Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.
Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.
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