Дефіцит держбюджету у серпні становив 5,4 мільярда, – Мінфін

У серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд грн. Водночас касові видатки держбюджету були здійснені у обсязі 230,9 млрд грн, у тому числі загального фонду у сумі 212,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Зазначається, що за січень-серпень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1,4 трлн грн млрд грн, зокрема загального фонду – 1,36 трлн грн, або 81,7% від розпису звітного періоду.

Так, за вісім місяців 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 418,1 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на цей період дефіциту у сумі 864,2 млрд грн.

У серпні фактичний дефіцит державного бюджету становив 5,4 млрд грн. Зокрема дефіцит загального фонду становив 6,4 млрд грн, що близько до показника липня – 4,8 млрд грн. Це на порядок менше показників попередніх місяців: 134,9 млрд грн –у червні, 113,4 млрд грн – у травні, 89,7 млрд грн – у квітні та 80,6 млрд грн – у березні. У лютому та січні фіксувалися профіцити – відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 16,4 млрд грн (зібрано 25,9 млрд, відшкодовано – 9,5 млрд грн);

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,2 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 млрд грн;

акцизного податку – 7,8 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 17,4 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 8,2 млрд грн;

ввізне та вивізне мито – 2,5 млрд гривень.

Також у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 109,7 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у серпні становили 37,1 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за указаний період склали 716,2 млрд грн або 106,5 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 442,8 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 47,9 млрд грн. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 412,2 млрд грн, у тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України – 285 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд грн.