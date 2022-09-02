Українці почали скуповувати валюту вперше з початку великої війни – НБУ
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У серпні українці купили валюти на $107 млн більше, ніж продали, тоді як з березня по липень включно більше продавали, ніж купували.
Про це свідчать дані Національного банку, передає Finbalance.
Так, у серпні фізособи продали готівкову валюту на $1,17 млрд, а безготівкову – на $199 млн.
Водночас фізособи купили готівкову валюту на $1,35 млрд, а безготівкову – на $128 млн.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 серпня становили $22,39 млрд.
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