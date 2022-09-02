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Українці почали скуповувати валюту вперше з початку великої війни – НБУ

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доллар

У серпні українці купили валюти на $107 млн більше, ніж продали, тоді як з березня по липень включно більше продавали, ніж купували.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Finbalance.

Так, у серпні фізособи продали готівкову валюту на $1,17 млрд, а безготівкову – на $199 млн.

Водночас фізособи купили готівкову валюту на $1,35 млрд, а безготівкову – на $128 млн.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 серпня становили $22,39 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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02.09.2022 15:01 Відповісти
Випускайте Арестовича - "Ще два, максимум три тижні і буде долар по 8"
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02.09.2022 15:23 Відповісти
Не паліть контору! Доллар по 8 - це ще з репертуару Бариги-2014.
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03.09.2022 12:17 Відповісти
нбУ гбр оп и зелупень - лжецы ублютки мародёры
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02.09.2022 22:05 Відповісти
Про шо ви кажите?!...До ЗЕлені...люди навіть не знали, шо таке доляри...
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02.09.2022 22:17 Відповісти
"з березня по липень включно більше продавали, ніж купували" - і все одно гривня впала до 40 за бакс... тепер, так розумію - і на 50 не зупинимось? (((
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03.09.2022 00:05 Відповісти
Так вчера объявили, что курс будет 50, вот и результат!
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03.09.2022 20:06 Відповісти
 
 