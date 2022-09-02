Українці почали скуповувати валюту вперше з початку великої війни – НБУ

У серпні українці купили валюти на $107 млн більше, ніж продали, тоді як з березня по липень включно більше продавали, ніж купували.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Finbalance.

Так, у серпні фізособи продали готівкову валюту на $1,17 млрд, а безготівкову – на $199 млн.

Водночас фізособи купили готівкову валюту на $1,35 млрд, а безготівкову – на $128 млн.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 серпня становили $22,39 млрд.