"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів у серпні на 5%

"Укрзалізниця" у серпні збільшила обсяг перевезення вантажів на майже 5% з 10,31 млн тонн - до 10,78 млн тонн.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Telegram.

"Маємо суттєвий приріст по зерну, нашій стратегічній позиції. Перевезли +42%, в першу чергу завдяки розблокуванню морських портів", – зазначив він.

Крім того, збільшилися перевезення нафтопродуктів– на 3% (до 556 тис. тонн) і будматеріалів – на 10%.

Водночас просіло транспортування залізної руди (-7%) та чорних металів (-10%).

"Тут причина зрозуміла – на жаль продовжується падіння виробництва сталі у світі. А ось зниження перевезення вугілля на 10% мене реально тривожить", – наголосив Камишін.

За його словами, "Укрпзалізниця" бореться за кожну тонну вантажу та збільшує експортно-імпортний потенціал залізниці, будуючи нові ділянки, відкриваючи нові стики із сусідніми країнами та збільшуючи пропускну спроможність західних переходів.