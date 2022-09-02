"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів у серпні на 5%
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"Укрзалізниця" у серпні збільшила обсяг перевезення вантажів на майже 5% з 10,31 млн тонн - до 10,78 млн тонн.
Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Telegram.
"Маємо суттєвий приріст по зерну, нашій стратегічній позиції. Перевезли +42%, в першу чергу завдяки розблокуванню морських портів", – зазначив він.
Крім того, збільшилися перевезення нафтопродуктів– на 3% (до 556 тис. тонн) і будматеріалів – на 10%.
Водночас просіло транспортування залізної руди (-7%) та чорних металів (-10%).
"Тут причина зрозуміла – на жаль продовжується падіння виробництва сталі у світі. А ось зниження перевезення вугілля на 10% мене реально тривожить", – наголосив Камишін.
За його словами, "Укрпзалізниця" бореться за кожну тонну вантажу та збільшує експортно-імпортний потенціал залізниці, будуючи нові ділянки, відкриваючи нові стики із сусідніми країнами та збільшуючи пропускну спроможність західних переходів.
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