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Німеччина (1676) Польща (2016) репарації (9)

Німеччина не виплачуватиме Польщі репарацій за Другу світову війну на $1,3 мільярда

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германия

Німеччина не планує розпочинати перемовини із Польщею щодо виплати репарацій за завдані у Другій світовій війні збитки.

Про це заявив речник МЗС Німеччини, передає Reuters.

"Позиція німецького уряду незмінна: питання репарацій закрите. Польща давно відмовилася від подальших репарацій – ще у 1953 році, й відтоді неодноразово підтверджувала це", – сказав він.

Як повідомлялося, лідер польської правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський представив звіт про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війні. За його словами, Берлін має виплатити Варшаві понад 6,2 трлн злотих (понад $1,3 трлн).

Качинський також заявив, що Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі.

Автор: Юлiя Недашківська
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В історії усе повторюється. Адік мріяв знищити Польщу так само, як ***** зараз мріє знищити Україну.
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02.09.2022 20:04 Відповісти
 
 